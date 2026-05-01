Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pêche Journée Truites Brou

Pêche Journée Truites Brou

Pêche Journée Truites Brou samedi 9 mai 2026.

Adresse : Etang de la gare

Ville : 28160 Brou

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Brou

Pêche Journée Truites

Etang de la gare Brou Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 07:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Région de Brou organise un journée de pêche à la truite.
Inscription à partir de 7h
Pêche à 8h

Buvette et casse-croûte disponible sur place. 10  .

Etang de la gare Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Région de Brou organizes a trout fishing day.

L’événement Pêche Journée Truites Brou a été mis à jour le 2026-05-02 par OT GRAND CHATEAUDUN

À voir aussi à Brou (Eure-et-Loir)