Brou

Pêche Journée Truites

Etang de la gare Brou Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 07:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Région de Brou organise un journée de pêche à la truite.

Inscription à partir de 7h

Pêche à 8h

Buvette et casse-croûte disponible sur place. 10 .

Etang de la gare Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Région de Brou organizes a trout fishing day.

L’événement Pêche Journée Truites Brou a été mis à jour le 2026-05-02 par OT GRAND CHATEAUDUN