Pêche Journée Truites Brou
Pêche Journée Truites Brou samedi 9 mai 2026.
Brou
Pêche Journée Truites
Etang de la gare Brou Eure-et-Loir
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 07:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Région de Brou organise un journée de pêche à la truite.
Inscription à partir de 7h
Pêche à 8h
Buvette et casse-croûte disponible sur place. 10 .
Etang de la gare Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Région de Brou organizes a trout fishing day.
L’événement Pêche Journée Truites Brou a été mis à jour le 2026-05-02 par OT GRAND CHATEAUDUN
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