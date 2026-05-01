Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-Grenier Brou

Vide-Grenier Brou

Vide-Grenier Brou dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Place de la Nation

Ville : 28160 Brou

Département : Eure-et-Loir

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Brou

Vide-Grenier

Place de la Nation Brou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Vide-Grenier organisé par Brou Dynamik. Restauration et buvette sur place.
  .

Place de la Nation Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 66 66 59 48 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Garage sale organized by Brou Dynamik. Catering and refreshments on site.

L’événement Vide-Grenier Brou a été mis à jour le 2026-04-29 par OT GRAND CHATEAUDUN

À voir aussi à Brou (Eure-et-Loir)