Vide-Grenier Brou
Vide-Grenier Brou dimanche 17 mai 2026.
Brou
Vide-Grenier
Place de la Nation Brou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Vide-Grenier organisé par Brou Dynamik. Restauration et buvette sur place.
.
Place de la Nation Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 66 66 59 48
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English :
Garage sale organized by Brou Dynamik. Catering and refreshments on site.
L’événement Vide-Grenier Brou a été mis à jour le 2026-04-29 par OT GRAND CHATEAUDUN
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