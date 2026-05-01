Brou

Vide-Grenier

Place de la Nation Brou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Vide-Grenier organisé par Brou Dynamik. Restauration et buvette sur place.

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Place de la Nation Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 66 66 59 48

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English :

Garage sale organized by Brou Dynamik. Catering and refreshments on site.

L’événement Vide-Grenier Brou a été mis à jour le 2026-04-29 par OT GRAND CHATEAUDUN