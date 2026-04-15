Saint-Denis-d’Anjou

Peintres dans la rue & Livres en fête

Saint-Denis-d’Anjou Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Vivez la 5ème édition de Peintres dans la rue & Livres en fête à Saint-Denis-d’Anjou !

Pour la 5ème année consécutive, nous avons le plaisir de vous inviter à Livres en Fête, le dimanche 10 Mai 2026.

Auteurs, bouquinistes, libraires, particuliers qui avez des trésors dans votre grenier… Tous le monde sera bienvenu !

Vous êtes (ou connaissez) des auteurs, des bouquinistes ou des libraires, vous pouvez venir exposer lors de cette journée.

Vous pourrez aussi venir déambuler au vide livre, auquel vous pouvez vous inscrire.

Vous êtes artiste peintre, professionnel ou non, venez peindre un des lieux emblématique de Saint-Denis-d’Anjou.

Ouvert à tous, peu importe la technique utilisées.

Pour vous inscrire à ces évènements, n’hésitez pas à contacter l’Office de Tourisme de Saint Denis d’Anjou ! .

Saint-Denis-d’Anjou 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 69 09 officedetourismesda@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Experience the 5th edition of Peintres dans la rue & Livres en fête in Saint-Denis-d’Anjou!

L’événement Peintres dans la rue & Livres en fête Saint-Denis-d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-15 par SUD MAYENNE