Peinture, Béatrice Caquot Petit Office Agon-Coutainville

Informations pratiques

Agon-Coutainville

Peinture, Béatrice Caquot

Petit Office 2 Place du 28 Juillet Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-19

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-19

Peinture, Béatrice Caquot paysages en acrylique sur toile, enrichis de matières pour créer des surfaces vivantes et texturées.

Tous les jours 14h-18h + mardi et jeudi 10h-12h au Petit Office. .

Petit Office 2 Place du 28 Juillet Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie

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English : Peinture, Béatrice Caquot

L’événement Peinture, Béatrice Caquot Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme