Peinture, Béatrice Caquot Petit Office Agon-Coutainville
lundi 19 octobre 2026 · Petit Office · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Peinture, Béatrice Caquot
Petit Office 2 Place du 28 Juillet Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-19
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-19
Peinture, Béatrice Caquot paysages en acrylique sur toile, enrichis de matières pour créer des surfaces vivantes et texturées.
Tous les jours 14h-18h + mardi et jeudi 10h-12h au Petit Office. .
Petit Office 2 Place du 28 Juillet Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Peinture, Béatrice Caquot
L’événement Peinture, Béatrice Caquot Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Agon-Coutainville (Manche)
- Les Visites du Jeudi > Anordie Création Agon-Coutainville 10 septembre 2026
- Initiation Tous au golf Agon-Coutainville 12 septembre 2026
- Cinéma italien Cinema Paradiso Espace Culturel Agon-Coutainville 12 septembre 2026
- La balade dégustation d’Anton Agon-Coutainville 12 septembre 2026
- Visite de la brasserie Captain James Agon-Coutainville 12 septembre 2026