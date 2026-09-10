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Peinture, Béatrice Caquot Petit Office Agon-Coutainville

lundi 19 octobre 2026 · Petit Office · Agon-Coutainville

Peinture, Béatrice Caquot Petit Office Agon-Coutainville

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Lieu
Petit Office
Adresse
2 Place du 28 Juillet
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Tarif

Agon-Coutainville

Peinture, Béatrice Caquot

Petit Office 2 Place du 28 Juillet Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-19
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-19

Peinture, Béatrice Caquot paysages en acrylique sur toile, enrichis de matières pour créer des surfaces vivantes et texturées.
Tous les jours 14h-18h + mardi et jeudi 10h-12h au Petit Office.   .

Petit Office 2 Place du 28 Juillet Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie  

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English : Peinture, Béatrice Caquot

L’événement Peinture, Béatrice Caquot Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme

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