Peinture L’Atelier d’Elodie Bersaillin

Peinture

L’Atelier d’Elodie 2 route de Lons Bersaillin Jura

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-07 18:00:00

2026-02-07 2026-03-21

Atelier de peinture mensuel

Thème au choix apporter son propre modèle
Médium au choix peinture acrylique, aquarelle, gouache, fusain, sanguine, café

Public adultes et ados dès 12 ans
Sur inscription   .

L’Atelier d’Elodie 2 route de Lons Bersaillin 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté   latelierdelodie.39@gmail.com

