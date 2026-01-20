Peinture L’Atelier d’Elodie Bersaillin
L'Atelier d'Elodie 2 route de Lons Bersaillin Jura
Tarif : 40 EUR
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-07 18:00:00
2026-02-07 2026-03-21
Atelier de peinture mensuel
Thème au choix apporter son propre modèle
Médium au choix peinture acrylique, aquarelle, gouache, fusain, sanguine, café
Public adultes et ados dès 12 ans
Sur inscription .
L’Atelier d’Elodie 2 route de Lons Bersaillin 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté latelierdelodie.39@gmail.com
