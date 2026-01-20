Peinture L’Atelier d’Elodie Bersaillin
Peinture
L’Atelier d’Elodie 2 Route de Lons Bersaillin Jura
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Début : 2026-02-21 09:00:00
fin : 2026-02-21 12:00:00
2026-02-21
Stage de peinture
Thème au choix la pleine lune ou la montagne enseignée à la peinture acrylique.
Matériel fourni
Repas du midi tiré du sac
Public adulte
Sur inscription .
L’Atelier d’Elodie 2 Route de Lons Bersaillin 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 71 48 46 latelierdelodie.39@gmail.com
