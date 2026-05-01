Ouverture de l’Atelier d’Elodie L’Atelier d’Elodie Bersaillin
Ouverture de l’Atelier d’Elodie L’Atelier d’Elodie Bersaillin jeudi 28 mai 2026.
Bersaillin
Ouverture de l’Atelier d’Elodie
L’Atelier d’Elodie 2 Route de Lons Bersaillin Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 14:00:00
fin : 2026-08-03 19:00:00
Date(s) :
2026-05-28 2026-07-15 2026-08-03 2026-08-20
Ouverture de l’Atelier d’Elodie.
Elodie Gael-Begard, artiste peintre et pyrograveuse vous ouvre les portes de son atelier d’artiste peinture acrylique et aquarelles, bijoux et objets en bois.
Lundi 15 juillet
Mardi 28 juillet
Lundi 3 Août
Jeudi 20 Août
De 14h à 19h
Elle propose également des stages de peinture
– Adultes Mercredi 22 juillet et mercredi 12 août
– Enfants Jeudi 16 juillet et mercredi 5 août .
L’Atelier d’Elodie 2 Route de Lons Bersaillin 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 71 48 46 latelierdelodie.39@gmail.com
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English : Ouverture de l’Atelier d’Elodie
L’événement Ouverture de l’Atelier d’Elodie Bersaillin a été mis à jour le 2026-05-15 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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