Festival du domaine de l’Espérance Bersaillin
Festival du domaine de l’Espérance Bersaillin samedi 11 juillet 2026.
Bersaillin
Festival du domaine de l’Espérance
5 Route de Brainans Bersaillin Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11
Reconnectez-vous à vous-même dans un cadre naturel et apaisant
Au programme
Exposants inspirants
Ateliers pratiques
Conférences enrichissantes
Espaces de rencontre et de partage
Soirée feu chamanique
Une expérience sacrée et transformatrice
Parking gratuit .
5 Route de Brainans Bersaillin 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 97 47 44 christellebortotsoins@gmail.com
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English : Festival du domaine de l’Espérance
L’événement Festival du domaine de l’Espérance Bersaillin a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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