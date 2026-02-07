Festival du domaine de l’Espérance Bersaillin samedi 11 juillet 2026.

Bersaillin

Festival du domaine de l’Espérance

5 Route de Brainans Bersaillin Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Reconnectez-vous à vous-même dans un cadre naturel et apaisant

Au programme

Exposants inspirants

Ateliers pratiques

Conférences enrichissantes

Espaces de rencontre et de partage

Soirée feu chamanique

Une expérience sacrée et transformatrice

Parking gratuit .

5 Route de Brainans Bersaillin 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 97 47 44 christellebortotsoins@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival du domaine de l’Espérance

L’événement Festival du domaine de l’Espérance Bersaillin a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA