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Festival du domaine de l’Espérance Bersaillin

Festival du domaine de l’Espérance Bersaillin samedi 11 juillet 2026.

Adresse : 5 Route de Brainans

Ville : 39800 Bersaillin

Département : Jura

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Bersaillin

Festival du domaine de l’Espérance

5 Route de Brainans Bersaillin Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-11

Reconnectez-vous à vous-même dans un cadre naturel et apaisant

Au programme
Exposants inspirants
Ateliers pratiques
Conférences enrichissantes
Espaces de rencontre et de partage

Soirée feu chamanique
Une expérience sacrée et transformatrice

Parking gratuit   .

5 Route de Brainans Bersaillin 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 97 47 44  christellebortotsoins@gmail.com

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English : Festival du domaine de l’Espérance

L’événement Festival du domaine de l’Espérance Bersaillin a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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