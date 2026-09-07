Peinture décorative et restauration d’interieurs historiques, Château de Braux-Sainte-Cohière, Braux-Sainte-Cohière

Informations pratiques

Peinture décorative et restauration d’interieurs historiques Dimanche 20 septembre, 10h00 Château de Braux-Sainte-Cohière Marne

Droit d’entrée au château à acquitter 8 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Formée à l’Ecole Supérieure de Peinture décorative et d’art mural de Versailles, des professionnelles vous présentent les téchniques de peinture décoratives pour vos intérieurs et les restauration de monuments historiques : dorure, faux marbres, faux bois, panoramiques, grotesques, peinture à l’ancienne avec effets. Une démonstration de talents uniques dans la région.

Château de Braux-Sainte-Cohière 51800 Braux-Sainte-Cohière Braux-Sainte-Cohière 51800 Marne Grand Est 0744445010 https://www.chateaudebraux.com Cette ancienne commanderie militaire du XVIème siècle est en restauration depuis 10 ans. Heureuse élue du Loto du Patrimoine de Stéphane Bern, elle vit un programme de travaux très dense, afin de restaurer la stabilité de ses fondations. Pendant les JEP, le château de Braux reste payant à la visite car il implique de très nombreuses dépenses : entretien des jardins et du parc, présence sur place (et oui, nous ouvrons au public donc nous ne pouvons pas nous-mêmes profiter de ces belles journées et visiter d’autres lieux).

Les lieux appartenant à l’Etat sont en général gratuit, mais ici ce sont nous qui nous occupons de tout et finançons le reste (très important ) à charge pour les travaux.

Tarif unique pour tous 8 euros qui participent à la restauration du patrimoine de notre belle France.

Forfait famille parents et enfants, quelque soit le nombre : 25 euros.

Formée à l’Ecole Supérieure de Peinture décorative et d’art mural de Versailles, des professionnelles vous présentent les téchniques de peinture décoratives pour vos intérieurs et les restauration de…

©chateau de Braux Sainte Cohière