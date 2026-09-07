Visite historique du château de Braux-Sainte-Cohière, Château de Braux-Sainte-Cohière, Braux-Sainte-Cohière

Informations pratiques

Visite historique du château de Braux-Sainte-Cohière Dimanche 20 septembre, 10h00 Château de Braux-Sainte-Cohière Marne

Tarif unique pour tous 8 euros qui participent à la restauration du château.

Forfait pour famille parents et enfants, quelque soit le nombre : 25 euros.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Organisation de visites guidées à 11h, 14h et 16h par le propriétaire. Description du sauvetage en cours du château de Braux-Sainte-Cohière, patrimoine encore en péril et Mission Bern 2019.

Tarif unique pour tous 8 euros 100% dédiés aux travaux de restauration.

Pour tout don de 50 euros et plus, un reçu fiscal sera délivré.

Château de Braux-Sainte-Cohière 51800 Braux-Sainte-Cohière Braux-Sainte-Cohière 51800 Marne Grand Est 0744445010 https://www.chateaudebraux.com Cette ancienne commanderie militaire du XVIème siècle est en restauration depuis 10 ans. Heureuse élue du Loto du Patrimoine de Stéphane Bern, elle vit un programme de travaux très dense, afin de restaurer la stabilité de ses fondations. Pendant les JEP, le château de Braux reste payant à la visite car il implique de très nombreuses dépenses : entretien des jardins et du parc, présence sur place (et oui, nous ouvrons au public donc nous ne pouvons pas nous-mêmes profiter de ces belles journées et visiter d’autres lieux).

Les lieux appartenant à l’Etat sont en général gratuit, mais ici ce sont nous qui nous occupons de tout et finançons le reste (très important ) à charge pour les travaux.

Tarif unique pour tous 8 euros qui participent à la restauration du patrimoine de notre belle France.

Forfait famille parents et enfants, quelque soit le nombre : 25 euros.

Organisation de visites guidées à 11h, 14h et 16h par le propriétaire. Description du sauvetage en cours du château de Braux-Sainte-Cohière, patrimoine encore en péril et Mission Bern 2019

©chateau_de_Braux Sainte Cohière