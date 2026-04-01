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Peinture sur céramique Les Josettes Binic-Étables-sur-Mer

Peinture sur céramique Les Josettes Binic-Étables-sur-Mer lundi 20 avril 2026.

Lieu : Les Josettes

Adresse : 2 Place du Marché

Ville : 22520 Binic-Étables-sur-Mer

Département : Côtes-d'Armor

Début : 2026-04-20T14:30:00

Fin : 2026-04-20T16:00:00

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Binic-Étables-sur-Mer

Peinture sur céramique

Les Josettes 2 Place du Marché Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:30:00
fin : 2026-04-20 16:00:00

Date(s) :
2026-04-20

2 modèles au choix à personnaliser. Dès 6 ans. Sur réservation. Merci de nous envoyer votre nom, prénom, numéro de téléphone et le nombre de participants (4 à 5 places par atelier). Arrhes à déposer à la boutique (chèque ou espèces), encaissés le jour de l’atelier.   .

Les Josettes 2 Place du Marché Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 39 07 43 

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English :

L’événement Peinture sur céramique Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-02 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme

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