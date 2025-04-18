Peinture sur verre Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer

Dives-sur-Mer

Peinture sur verre

Domitys Les Safrans 1 Avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 14:30:00

fin : 2026-06-04 16:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Domitys Les Safrans vous propose un atelier de peinture sur verre.

Domitys Les Safrans vous propose un atelier de peinture sur verre.

Inscription avant le 28 mai. .

Domitys Les Safrans 1 Avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00

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English : Peinture sur verre

Domitys Les Safrans offers a glass painting workshop.

L’événement Peinture sur verre Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge