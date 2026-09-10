Peintures à l’huile : la couleur et le geste, Château de Dorlisheim, Dorlisheim

Informations pratiques

Peintures à l’huile : la couleur et le geste 19 et 20 septembre Château de Dorlisheim Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Bienvenue dans la Couleur et le Geste.

Annie, membre de l’Amicale du Château de Dorlisheim nous présente ses peintres à l’huile à travers une palette riche et colorée. Chaque toile propose une atmosphère singulière et une recherche constante d’équilibre entre émotion et composition.

Château de Dorlisheim 105 grand rue, 67120 Dorlisheim Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est 03 88 38 11 04 http://www.dorlisheim.fr La comtesse Marie de Brosses et son époux, le baron Hervé de Brosses, furent les derniers occupants du château. Le baron Alfred Hervé-Gruyer, né en 1860 à Strasbourg, grand-père de la comtesse, a donné son nom à ce château. Sa famille fut apparentée aux Coulaux, qui disposaient de plusieurs usines de quincaillerie dans la région de Molsheim-Mutzig. Il a acheté cette demeure en 1890 à la famille Hecht (Hecht en allemand signifie brochet, d’où le poisson sur la tourelle).

Selon une inscription figurant sur la voûte de la cave, cette demeure aurait été érigée en 1714 et pourrait avoir été construite par l’architecte du château d’Ottrott. La demeure fut restaurée en 1820 et enfin transformée sous le Second Empire (1868) avec l’ajout d’une tourelle ronde par la famille Hecht.

Elle a été saisie par les Allemands en 1918, qui l’ont vidée de sa bibliothèque et de ses documents officiels, et a souffert d’un autre pillage durant la Seconde Guerre mondiale. L’édifice a été acheté par la mairie en 1999 à la famille Hervé-Gruyer. Un gros travail de restauration a été entrepris, car il a fallu démolir et reconstruire à l’identique la pointe est du château. Route – Train.

Bienvenue dans la Couleur et le Geste.

©annie