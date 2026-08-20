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Peintures de saisons, Château de Chazotte, Arlebosc

samedi 19 septembre 2026 · Château de Chazotte · Arlebosc

Peintures de saisons, Château de Chazotte, Arlebosc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Chazotte
Adresse
260 chemin de Chazotte 07410 Arlebosc
Ville
07410 Arlebosc
Département
Ardèche

Peintures de saisons 19 et 20 septembre Château de Chazotte Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans l’impressionnant grenier à foin du château de Chazotte, à découvrir ce dialogue avec les saisons ; exposition de peintures de Marie Sand.
https://mariesand.com

Château de Chazotte 260 chemin de Chazotte 07410 Arlebosc Arlebosc 07410 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0698868422 [{« link »: « https://mariesand.com »}] Château du XVIème / XVIIème siècles inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Parking possible sur place
dialogue avec les saisons

©Marie Sand

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