Peintures de saisons, Château de Chazotte, Arlebosc
samedi 19 septembre 2026 · Château de Chazotte · Arlebosc
Informations pratiques
Peintures de saisons 19 et 20 septembre Château de Chazotte Ardèche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dans l’impressionnant grenier à foin du château de Chazotte, à découvrir ce dialogue avec les saisons ; exposition de peintures de Marie Sand.
https://mariesand.com
Château de Chazotte 260 chemin de Chazotte 07410 Arlebosc Arlebosc 07410 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0698868422 [{« link »: « https://mariesand.com »}] Château du XVIème / XVIIème siècles inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Parking possible sur place
dialogue avec les saisons
©Marie Sand