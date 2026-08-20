Peintures de saisons, Château de Chazotte, Arlebosc

Informations pratiques

Peintures de saisons 19 et 20 septembre Château de Chazotte Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans l’impressionnant grenier à foin du château de Chazotte, à découvrir ce dialogue avec les saisons ; exposition de peintures de Marie Sand.

https://mariesand.com

Château de Chazotte 260 chemin de Chazotte 07410 Arlebosc Arlebosc 07410 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0698868422 [{« link »: « https://mariesand.com »}] Château du XVIème / XVIIème siècles inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Parking possible sur place

dialogue avec les saisons

©Marie Sand