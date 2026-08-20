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Visite guidée du Site du Château de Chazotte : XIV/XVII/XIXème siècles, Château de Chazotte, Arlebosc

vendredi 18 septembre 2026 · Château de Chazotte · Arlebosc

Visite guidée du Site du Château de Chazotte : XIV/XVII/XIXème siècles, Château de Chazotte, Arlebosc

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Chazotte
Adresse
260 chemin de Chazotte 07410 Arlebosc
Ville
07410 Arlebosc
Département
Ardèche
Tarif
Enfants de plus de 5 ans : 5€. Adultes : 10€. Vendredi gratuité pour les scolaires.

Visite guidée du Site du Château de Chazotte : XIV/XVII/XIXème siècles 18 – 20 septembre Château de Chazotte Ardèche

Enfants de plus de 5 ans : 5€. Adultes : 10€. Vendredi gratuité pour les scolaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte de ce site emblématique du Haut Vivarais, des restaurations réalisées et celles à venir.

Château de Chazotte 260 chemin de Chazotte 07410 Arlebosc Arlebosc 07410 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0698868422 Château du XVIème / XVIIème siècles inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Parking possible sur place
Découverte de ce site emblématique du Haut Vivarais, des restaurations réalisées et celles à venir.

©Amis du château de Chazotte

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