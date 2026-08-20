Visite guidée du Site du Château de Chazotte : XIV/XVII/XIXème siècles, Château de Chazotte, Arlebosc
vendredi 18 septembre 2026 · Château de Chazotte · Arlebosc
Informations pratiques
Visite guidée du Site du Château de Chazotte : XIV/XVII/XIXème siècles 18 – 20 septembre Château de Chazotte Ardèche
Enfants de plus de 5 ans : 5€. Adultes : 10€. Vendredi gratuité pour les scolaires.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découverte de ce site emblématique du Haut Vivarais, des restaurations réalisées et celles à venir.
Château de Chazotte 260 chemin de Chazotte 07410 Arlebosc Arlebosc 07410 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0698868422 Château du XVIème / XVIIème siècles inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Parking possible sur place
Découverte de ce site emblématique du Haut Vivarais, des restaurations réalisées et celles à venir.
©Amis du château de Chazotte
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