Visite guidée du Site du Château de Chazotte : XIV/XVII/XIXème siècles, Château de Chazotte, Arlebosc

Informations pratiques

Visite guidée du Site du Château de Chazotte : XIV/XVII/XIXème siècles 18 – 20 septembre Château de Chazotte Ardèche

Enfants de plus de 5 ans : 5€. Adultes : 10€. Vendredi gratuité pour les scolaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte de ce site emblématique du Haut Vivarais, des restaurations réalisées et celles à venir.

Château de Chazotte 260 chemin de Chazotte 07410 Arlebosc Arlebosc 07410 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0698868422 Château du XVIème / XVIIème siècles inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Parking possible sur place

Découverte de ce site emblématique du Haut Vivarais, des restaurations réalisées et celles à venir.

©Amis du château de Chazotte