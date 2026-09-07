Peintures Murales en Val de Guisane, Église paroissiale, Le Monêtier-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Église paroissiale · Le Monêtier-les-Bains
Informations pratiques
Peintures Murales en Val de Guisane Samedi 19 septembre, 14h00 Église paroissiale Hautes-Alpes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Toute la vallée offre une multitude de peintures du XVème siècle.
Visite commentée des chapelles décorées de fresques de la vallée de la Guisane : Chapelle Saint Martin, Saint André au Monêtier, Saint Barthélémy à la Salle et de Saint Arnoult à Saint Chaffrey.
Visite sur inscription.
infos pratique : prévoir déplacements en voiture, covoiturage possible, visite complète environ 4h.
Église paroissiale Le Monêtier-les-Bains, 05220 Le Monêtier-les-Bains, France Le Monêtier-les-Bains 05220 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.serre-chevalier.com/jep-2026-chemin-des-peintures-murales-en-val-de-guisane-a-partir-du-monetier-ot.html »}]
Toute la vallée offre une multitude de peintures du XVème siècle
©OTSCV/RP