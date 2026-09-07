Peintures Murales en Val de Guisane, Église paroissiale, Le Monêtier-les-Bains

Informations pratiques

Peintures Murales en Val de Guisane Samedi 19 septembre, 14h00 Église paroissiale Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Toute la vallée offre une multitude de peintures du XVème siècle.

Visite commentée des chapelles décorées de fresques de la vallée de la Guisane : Chapelle Saint Martin, Saint André au Monêtier, Saint Barthélémy à la Salle et de Saint Arnoult à Saint Chaffrey.

Visite sur inscription.

infos pratique : prévoir déplacements en voiture, covoiturage possible, visite complète environ 4h.

Église paroissiale Le Monêtier-les-Bains, 05220 Le Monêtier-les-Bains, France Le Monêtier-les-Bains 05220 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.serre-chevalier.com/jep-2026-chemin-des-peintures-murales-en-val-de-guisane-a-partir-du-monetier-ot.html »}]

Toute la vallée offre une multitude de peintures du XVème siècle

©OTSCV/RP