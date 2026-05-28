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AGENDA · Saintes-Maries-de-la-Mer

Pèlerinage de décembre Saintes-Maries-de-la-Mer

samedi 5 décembre 2026 · Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Adresse
Eglise
Ville
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Saintes-Maries-de-la-Mer

Pèlerinage de décembre

Du samedi 5 au dimanche 6 décembre 2026. Eglise Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-06

Date(s) :
2026-12-05

Pèlerinage de décembre
Pèlerinage de l’Elévation des Reliques
Présidé par le Père Patrick-Marie Bozo, Recteur de la Sainte Baume

Samedi
15h30 Cérémonie de la descente des Châsses dans l’église
18h00 Messe
21h00 Procession de la Barque aux flambeaux, de la Croix de Jérusalem (Parking des arènes) jusqu’au sanctuaire

Dimanche
10h30 Messe solennelle
15h30 Cérémonie de la remontée des Châsses dans l’église   .

Eglise Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 80 25  sanctuairedessaintesmaries@gmail.com

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English :

December pilgrimage

L’événement Pèlerinage de décembre Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer

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