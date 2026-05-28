Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Pèlerinage de décembre

Du samedi 5 au dimanche 6 décembre 2026. Eglise Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-05

Pèlerinage de décembre

Pèlerinage de l’Elévation des Reliques

Présidé par le Père Patrick-Marie Bozo, Recteur de la Sainte Baume



Samedi

15h30 Cérémonie de la descente des Châsses dans l’église

18h00 Messe

21h00 Procession de la Barque aux flambeaux, de la Croix de Jérusalem (Parking des arènes) jusqu’au sanctuaire



Dimanche

10h30 Messe solennelle

15h30 Cérémonie de la remontée des Châsses dans l’église .

Eglise Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 80 25 sanctuairedessaintesmaries@gmail.com

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English :

December pilgrimage

L’événement Pèlerinage de décembre Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer