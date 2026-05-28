Pèlerinage de décembre Saintes-Maries-de-la-Mer
samedi 5 décembre 2026 · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
Pèlerinage de décembre
Du samedi 5 au dimanche 6 décembre 2026. Eglise Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-05
Pèlerinage de décembre
Pèlerinage de l’Elévation des Reliques
Présidé par le Père Patrick-Marie Bozo, Recteur de la Sainte Baume
Samedi
15h30 Cérémonie de la descente des Châsses dans l’église
18h00 Messe
21h00 Procession de la Barque aux flambeaux, de la Croix de Jérusalem (Parking des arènes) jusqu’au sanctuaire
Dimanche
10h30 Messe solennelle
15h30 Cérémonie de la remontée des Châsses dans l’église .
Eglise Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 80 25 sanctuairedessaintesmaries@gmail.com
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English :
December pilgrimage
L’événement Pèlerinage de décembre Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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