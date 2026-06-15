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Pelote basque Cesta Punta Pau Cup Slam 1/2 finale Pau

Pelote basque Cesta Punta Pau Cup Slam 1/2 finale Pau

Pelote basque Cesta Punta Pau Cup Slam 1/2 finale Pau vendredi 28 août 2026.

Adresse : Complexe de Pelote

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 19 19 28 Tarif de base plein tarif

Pau

Pelote basque Cesta Punta Pau Cup Slam 1/2 finale

Complexe de Pelote Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 19 – 19 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

La Cesta Punta Pau Cup est une compétition professionnelle intégrée à une organisation internationale appelée la Jaï alaï league qui anime la saison estivale sous le nom de Summer League.
Elle se structure autour de trois tournois distincts: Master 1, Master 2 et Slam avec 2 demi finale et 1 finale à chaque fois   .

Complexe de Pelote Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Pelote basque Cesta Punta Pau Cup Slam 1/2 finale

L’événement Pelote basque Cesta Punta Pau Cup Slam 1/2 finale Pau a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pau

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