Festival des arts de la rue Un air de vacances Parc Beaumont Pau

Informations pratiques

Pau

Festival des arts de la rue Un air de vacances

Parc Beaumont Allée Paul Valéry Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

17h 17h30 CÔTE A CÔTE (Cie & Co)

17h50 18h50 RIHLA (Cie Tadour La Carrière, Ecole des Arts du Cirque)

19h05 19h50 MON ROYAUME (Cie Les P’tits Bras)

20h10 21h20 DE LA MORT QUI TUE (Cie Lady Cocktail)

21h30 23h LA PETITE CARAVANE (DJ Pauline) .

Parc Beaumont Allée Paul Valéry Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

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English : Festival des arts de la rue Un air de vacances

L’événement Festival des arts de la rue Un air de vacances Pau a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Pau