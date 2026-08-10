Exposition: Il n’est de longue nuit qui finisse La libération du Béarn Musée de la Résistance Pau
samedi 15 août 2026 · Musée de la Résistance · Pau
Informations pratiques
Pau
Exposition: Il n’est de longue nuit qui finisse La libération du Béarn
Musée de la Résistance 4 Rue Despourrins Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:30:00
fin : 2026-09-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Du 15 août au 2 septembre, le musée accueille l’exposition temporaire Il n’est de longue nuit qui ne finisse Béarn, été 1944 de l’ONACVG 64.
À travers plusieurs événements marquants survenus en Béarn, elle retrace les semaines qui séparent le Débarquement de juin 1944 de la Libération actions de la Résistance, répression, représailles et retour progressif à la République. .
Musée de la Résistance 4 Rue Despourrins Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 83 84
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English : Exposition: Il n’est de longue nuit qui finisse La libération du Béarn
L’événement Exposition: Il n’est de longue nuit qui finisse La libération du Béarn Pau a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Pau
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