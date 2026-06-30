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AGENDA · Cambo-les-Bains

Pelote basque Finale main nue Cambo-les-Bains

dimanche 5 juillet 2026 · Cambo-les-Bains

Pelote basque Finale main nue Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
5 Place du Fronton
Ville
64250 Cambo-les-Bains
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Cambo-les-Bains

Pelote basque Finale main nue

5 Place du Fronton Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Programme
16h M19 Cadets A
17h 1ère série   .

5 Place du Fronton Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 59 40 

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English : Pelote basque Finale main nue

L’événement Pelote basque Finale main nue Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cambo les Bains

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