Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Pelote basque Finale main nue

5 Place du Fronton Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Programme

16h M19 Cadets A

17h 1ère série .

5 Place du Fronton Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 59 40

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English : Pelote basque Finale main nue

L’événement Pelote basque Finale main nue Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cambo les Bains