AGENDA · Cambo-les-Bains
Pelote basque Finale main nue Cambo-les-Bains
dimanche 5 juillet 2026 · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Pelote basque Finale main nue
5 Place du Fronton Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Programme
16h M19 Cadets A
17h 1ère série .
5 Place du Fronton Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 59 40
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English : Pelote basque Finale main nue
L’événement Pelote basque Finale main nue Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cambo les Bains
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