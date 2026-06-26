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Pelote main nue Rue Ernest Fourneau Ascain

Pelote main nue Rue Ernest Fourneau Ascain

Pelote main nue Rue Ernest Fourneau Ascain lundi 13 juillet 2026.

Lieu
Rue Ernest Fourneau
Adresse
Fronton Pampi Laduche
Ville
64310 Ascain
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Ascain

Pelote main nue

Rue Ernest Fourneau Fronton Pampi Laduche Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:30:00
fin : 2026-07-13 22:30:00

Date(s) :
2026-07-13

Partie de pelote à main nue
Endara Denis Zozaya Enaut
Laduche Bixente Inda Mikel   .

Rue Ernest Fourneau Fronton Pampi Laduche Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84  azkaindarrakbat@yahoo.fr

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English : Pelote main nue

L’événement Pelote main nue Ascain a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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