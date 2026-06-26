Pelote main nue Rue Ernest Fourneau Ascain

Ascain

Pelote main nue

Rue Ernest Fourneau Fronton Pampi Laduche Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:30:00

fin : 2026-07-13 22:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Partie de pelote à main nue

Endara Denis Zozaya Enaut

Laduche Bixente Inda Mikel .

Rue Ernest Fourneau Fronton Pampi Laduche Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 azkaindarrakbat@yahoo.fr

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English : Pelote main nue

L’événement Pelote main nue Ascain a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque