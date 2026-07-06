AGENDA · Ascain
Pelote main nue Rue Ernest Fourneau Ascain
lundi 24 août 2026 · Rue Ernest Fourneau · Ascain
Informations pratiques
Ascain
Pelote main nue
Rue Ernest Fourneau Fronton Pampi Laduche Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 20:30:00
fin : 2026-08-24 22:30:00
Date(s) :
2026-08-24
Partie de pelote à main nue 1/2 finale .
Rue Ernest Fourneau Fronton Pampi Laduche Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 azkaindarrakbat@yahoo.fr
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English : Pelote main nue
L’événement Pelote main nue Ascain a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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