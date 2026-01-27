Penser et gérer la forêt autrement Belval-Bois-des-Dames

Penser et gérer la forêt autrement

Domaine de Belval Belval-Bois-des-Dames Ardennes

Tarif : 15 – 15 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Sortie

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez découvrir la forêt de Belval ! Principale écosystème du domaine, il abrite une biodiversité remarquable et préservée. Un guide vous présentera l’histoire de la forêt du domaine mais aussi la gestion sylvicole particulière qui y est pratiquée.Repas tiré du sac au bord de l’étangInscription obligatoire Avoir 12 ans minimum

Domaine de Belval Belval-Bois-des-Dames 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 01 86 domaine.belval@fondationfrancoissommer.org

Come and discover the Belval forest! The estate’s main ecosystem, it is home to a remarkable and well-preserved biodiversity. A guide will tell you all about the history of the estate’s forest and the special silvicultural management practised there.packed lunch by the pondRegistration required 12 years old minimum

