PENSER LA COOPÉRATION ET LA PARTICIPATION AVEC LA JEUNESSE • Le cercle des éléphants, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

PENSER LA COOPÉRATION ET LA PARTICIPATION AVEC LA JEUNESSE • Le cercle des éléphants 23 – 25 mars 2027 Le Kiwi (Place Jean Jaures) Haute-Garonne

Sur inscription via le site du Cercle des éléphants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-23T10:00:00+01:00 – 2027-03-23T17:00:00+01:00

Fin : 2027-03-25T10:00:00+01:00 – 2027-03-25T17:00:00+01:00

Proposé par Le cercle des éléphants

Cette formation invite à repenser les pratiques éducatives, sociales, culturelles et institutionnelles pour développer des relations de coopération avec les enfants. En articulant apports théoriques, analyses de pratiques et expérimentations d’outils participatifs, elle favorise une posture d’écoute, d’alliance et de co-construction, directement mobilisable dans les contextes d’intervention !

Plus d’infos sur le site du Kiwi

Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://cercledeselephants.org/ »}] [{« link »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/penser-la-cooperation-et-la-participation-avec-la-jeunesse/ »}]

Formation – Transformer nos pratiques

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