PENSER LA COOPÉRATION ET LA PARTICIPATION AVEC LA JEUNESSE • Le cercle des éléphants, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne
mardi 23 mars 2027 · Le Kiwi (Place Jean Jaures) · Ramonville-Saint-Agne
Informations pratiques
PENSER LA COOPÉRATION ET LA PARTICIPATION AVEC LA JEUNESSE • Le cercle des éléphants 23 – 25 mars 2027 Le Kiwi (Place Jean Jaures) Haute-Garonne
Sur inscription via le site du Cercle des éléphants
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-23T10:00:00+01:00 – 2027-03-23T17:00:00+01:00
Fin : 2027-03-25T10:00:00+01:00 – 2027-03-25T17:00:00+01:00
Proposé par Le cercle des éléphants
Cette formation invite à repenser les pratiques éducatives, sociales, culturelles et institutionnelles pour développer des relations de coopération avec les enfants. En articulant apports théoriques, analyses de pratiques et expérimentations d’outils participatifs, elle favorise une posture d’écoute, d’alliance et de co-construction, directement mobilisable dans les contextes d’intervention !
Plus d’infos sur le site du Kiwi
Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://cercledeselephants.org/ »}] [{« link »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/penser-la-cooperation-et-la-participation-avec-la-jeunesse/ »}]
Formation – Transformer nos pratiques
© DR
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