Pépé, raconte-moi la guerre : une aventure en famille à Maillé, Maison du Souvenir, Maillé

Informations pratiques

Pépé, raconte-moi la guerre : une aventure en famille à Maillé 19 et 20 septembre Maison du Souvenir Indre-et-Loire

Informations pratiques :

Parcours pédestre d’environ 2 km

Téléphone portable avec connexion Internet requis

Activité adaptée aux familles et aux enfants accompagnés

Récompense à l’arrivée pour les participants ayant terminé l’aventure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Munis de votre téléphone portable (connexion Internet nécessaire), partez pour une aventure de 2 kilomètres à pied à travers la commune. Sous forme de jeu de piste, d’énigmes et d’enquête interactive, cette expérience invite petits et grands à explorer l’histoire de Maillé pendant la Seconde Guerre mondiale de manière accessible et adaptée au jeune public.

Au fil du parcours, les participants découvrent le fonctionnement de l’application Baludik, résolvent des défis et collectent des indices pour faire progresser l’histoire. Une récompense sera remise aux aventuriers ayant mené leur mission à bien.

Cette animation gratuite est l’occasion d’aborder la mémoire et le patrimoine de Maillé à travers une approche familiale, participative et pédagogique, favorisant la transmission de l’histoire aux nouvelles générations.

Les visiteurs pourront également profiter de leur venue pour découvrir la Maison du Souvenir de Maillé ainsi que les visites guidées proposées sur le site. Informations pratiques, horaires et tarifs sur : https://maisondusouvenir.fr

Maison du Souvenir Rue de la Paix 37800 Maillé Maillé 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 65 24 89 http://www.maisondusouvenir.fr [{« link »: « https://maisondusouvenir.fr »}] La Maison du Souvenir de Maillé est le lieu de mémoire du massacre du 25 août 1944 commis par des soldats SS, qui laissèrent derrière eux 124 victimes âgées de 3 mois à 89 ans et un bourg presque entièrement détruit. Aux ruines succédèrent la reconstruction de Maillé, puis l’oubli de ce drame dans l’histoire nationale pendant plus de cinquante ans.

Ouverte en 2006 et inaugurée en 2008 par le Président de la République, la Maison du Souvenir a déjà accueilli plus de 60 000 visiteurs, dont près de la moitié de scolaires. Elle joue auprès d’eux un rôle pédagogique et citoyen, en faisant des passerelles avec l’actualité, les alertant sur les dangers des idées extrêmes et des discours de haine et les sensibilisant sur le sort des populations civiles dans les conflits.

Elle propose à ses visiteurs tout au long de l’année ses expositions, permanente et temporaire, des animations et un film de témoignages.

Venez découvrir en famille ou entre amis le parcours Baludik « Pépé, raconte-moi la guerre », une balade ludique et gratuite au cœur du village de Maillé.

©CCTVV, ©Baludik