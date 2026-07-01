Informations pratiques

Fontenay-près-Vézelay

Pépites baroques

Église Saint-Germain Fontenay-près-Vézelay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Œuvres de Monteverdi, Charpentier, Purcell… Musique sacrée vocale et instrumentales du XVIIème siècle. Concert au profit de la réfection du toit de l’église avec Maud Gnidzaz (soprano), David Simpson (violoncelle baroque) et Brian Feehan (théorbe). Buvette à l’issue du concert. .

Église Saint-Germain Fontenay-près-Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 21 40

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English : Pépites baroques

L’événement Pépites baroques Fontenay-près-Vézelay a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Grand Vézelay