Percez le mystère des grottes de la Norée Biard mercredi 1 juillet 2026.

Biard

Percez le mystère des grottes de la Norée

2 Rue de l’Ermitage Biard Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 13:30:00

fin : 2026-08-31 18:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Visites guidées uniquement*, comprenant l’histoire de la découverte des grottes, mais aussi un aspect scientifique concernant la formation de ce type de grotte et enfin un aspect plus ludique avec la légende qui a été écrite par Vanessa Karton.

*durée approximative de 45 mn

Vous découvrirez les stalagmites, donnant des effets de cascades pétrifiées, de voiles, de draperies et autres étranges formes géomorphologiques, sublimés par les jeux de lumière.

La visite guidée (45 min) vous permettra de comprendre l’histoire de la découverte des grottes, de sa formation mais aussi de découvrir la légende des Grottes de la Norée. .

2 Rue de l’Ermitage Biard 86580 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Percez le mystère des grottes de la Norée

L’événement Percez le mystère des grottes de la Norée Biard a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Grand Poitiers