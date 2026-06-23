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Percy Soirs d’été | Enomystik Percy-en-Normandie

Percy Soirs d’été | Enomystik Percy-en-Normandie

Percy Soirs d’été | Enomystik Percy-en-Normandie lundi 13 juillet 2026.

Adresse
Bourg
Ville
50410 Percy-en-Normandie
Département
Manche
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif

Percy-en-Normandie

Percy Soirs d’été | Enomystik

Bourg Percy-en-Normandie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-14 02:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Dans le cadre de Percy Soirs d’Été, concert en plein air du groupe Enomystik.
Restauration et buvette sur place.

Suivi d’un feu d’artifice.
En partenariat avec l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Percy.   .

Bourg Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 61 21 42  communication@percyennormandie.fr

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English : Percy Soirs d’été | Enomystik

L’événement Percy Soirs d’été | Enomystik Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Villedieu-les-Poêles

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