Percy Soirs d’été | Enomystik Percy-en-Normandie
Percy Soirs d’été | Enomystik Percy-en-Normandie lundi 13 juillet 2026.
Percy-en-Normandie
Percy Soirs d’été | Enomystik
Bourg Percy-en-Normandie Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-14 02:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Dans le cadre de Percy Soirs d’Été, concert en plein air du groupe Enomystik.
Restauration et buvette sur place.
Suivi d’un feu d’artifice.
En partenariat avec l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Percy. .
Bourg Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 61 21 42 communication@percyennormandie.fr
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English : Percy Soirs d’été | Enomystik
L’événement Percy Soirs d’été | Enomystik Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Villedieu-les-Poêles
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