Perf’in situ – CIE CTC, MUSÉE GALLO-ROMAIN D’AOSTE, Aoste

Informations pratiques

Perf’in situ – CIE CTC Samedi 19 septembre, 14h00 MUSÉE GALLO-ROMAIN D’AOSTE Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Perf’In Situ est une performance artistique unique qui fusionne la danse et la musique en live, créant une symbiose parfaite avec le musée et ses visiteurs. Proposé par la Compagnie CTC et les élèves de l’association Art et Danse d’Aoste, ce spectacle vous invite à découvrir, ou redécouvrir, le musée sous un angle artistique nouveau. Spectacle dans le cadre de la saison culturelle portée par le Département de l’Isère Eau, quelle histoire

MUSÉE GALLO-ROMAIN D’AOSTE 43 place du Musée 38490 AOSTE Aoste 38490 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 32 58 27 http://www.mairie-aoste.org Le musée présente une belle série d’objets et témoignages archéologiques trouvés sur la commune d’Aoste ou ses proches environs. Un parcours continu plonge le visiteur plus de 2000 ans en arrière. Il découvre de belles pièces de céramiques comme les mortiers, productions locales, ou encore les amphores, nombreuses, sans oublier des verreries comme la célèbre aiguière. Par autoroute A43, sortie n°10, suivre AOSTE, écoles, Musée – parking, accès PMR

Perf’In Situ est une performance artistique unique qui fusionne la danse et la musique en live, créant une symbiose parfaite avec le musée et ses visiteurs. Proposé par la Compagnie CTC et les élèves…