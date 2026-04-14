Performance artistique : « Diddal e Mijooji », Maison de quartier du Breil -Accoord, Nantes

Performance artistique : « Diddal e Mijooji » Mercredi 29 avril, 19h00 Maison de quartier du Breil -Accoord Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T19:00:00+02:00 – 2026-04-29T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T19:00:00+02:00 – 2026-04-29T21:00:00+02:00

Deux voix, deux matières, un même souffle : quand le slam rencontre les couleurs et les textures, la parole devient image et la toile se met à parler. Une performance associant Amy Sow, artiste plasticienne mauritanienne de renommée internationale, et Oumoukelthoum Gueye, « Oumeyma » de son nom de scène, jeune slameuse mauritanienne très engagée sur la scène internationale du Slam, afin de sensibiliser à la mémoire de l’esclavage et aux héritages contemporains de cette histoire.

Evénement proposé par l’Accoord

Maison de quartier du Breil -Accoord 52 rue du Breil 44100 nantes Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire

10 mai 2026 10mai2026

Archives Nationales d’Outre-Mer / Vupar / Ville de Nantes