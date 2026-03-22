Performance dansée et contée : À un fil Bibliothèque Amélie Paris

Performance de Coline Irwin et Gerry Quevreux, créée à l’occasion de la résidence crèche/bibliothèque Faire dans la dentelle de Coline Irwin.

Pour les tout-petits à partir de 6 mois

À travers la dentelle, matière de pleins et de vides, se tissent des liens entre le danseur et le public, entre le passé et le présent, le réel et l’imaginaire… Petits et grands entrent dans la délicatesse et la poésie des dentelles, et s’inventent mille histoires visuelles et narratives.

Le samedi 20 juin 2026

de 16h00 à 16h00

gratuit

Dès 6 mois

Inscription par mail à bibliotheque.amelie@paris.fr ou par téléphone au 01 47 05 89 66

Public tout-petits.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T16:00:00+02:00_2026-06-20T16:00:00+02:00

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-amelie-1692 +33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7



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