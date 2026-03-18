Performance dansée et contée | À un fil Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

DANS LA DENTELLE SE MURMURE UN MONDE, OU GESTES ET HISTOIRES S’ENTRELACENT POUR EVEILLER L’IMAGINAIRE

À travers la dentelle, matière de pleins et de vides, se tissent des liens entre la danseuse, le danseur et le public, entre le passé et le présent, le réel et l’imaginaire… Petits et grands entrent dans la délicatesse et la poésie des dentelles, et s’inventent mille histoires visuelles et narratives.

Performance créée à l’occasion de la résidence crèche-bibliothèque Faire dans la dentelle de Coline Irwin.

Le samedi 20 juin | 1ère séance à 10h30 et seconde séance à 11h10 Enfants de 6 mois à 3 ans et leurs accompagnant.e.s

sur inscription

Durée : 30 min

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Coline Irwin et Gerry Quevreux vous invitent à les rejoindre dans un voyage visuel et tactile plein de poésie.

Le samedi 20 juin 2026

de 11h10 à 11h40

Le samedi 20 juin 2026

de 10h30 à 11h00

gratuit Public tout-petits. A partir de 1 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T14:10:00+02:00

fin : 2026-06-20T14:40:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T10:30:00+02:00_2026-06-20T11:00:00+02:00;2026-06-20T11:10:00+02:00_2026-06-20T11:40:00+02:00

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