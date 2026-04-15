Performance dansée « Matière Brute » avec la Cie Atmen Forme performative pour trois danseuses Dimanche 7 juin, 16h00 Abbaye de Maubuisson Val-d’Oise

Tout public. Gratuit. Durée : 25 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:25:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:25:00+02:00

Dans le cadre de sa résidence à l’Abbaye de Maubuisson, la compagnie Atmen souhaite vous emmener dans ses premières pérégrinations artistiques au sein de la nature. La montagne, la roche, la terre mais aussi les entités souterraines tels les courants magnétiques ou le magma sous nos pieds, toutes ces matières nous entourent, vibrent avec nous. Plongez dans ces univers qui nous subjuguent par leur taille, leur dimension spirituelle, leur beauté, leur ascendant.

Voyagez avec la compagnie au coeur de la matière vivante, de la Matière Brute.

Emmenée par la chorégraphe Françoise Tartinville, la compagnie Atmen crée et diffuse des spectacles de danse contemporaine mêlant d’autres disciplines artistiques. Le travail se développe autour d’une recherche sur le mouvement organique, brut, impulsif, initié par différentes techniques de respiration.

Conceptrice/chorégraphe : Françoise Tartinville

Interprètes : Marie Barthélémy, Stéphanie Pignon, Carlotta Sagna

Abbaye de Maubuisson Avenue Richard de Tour, 95310 Saint-Ouen-l’Aumône, France Saint-Ouen-l’Aumône 95310 Val-d’Oise Île-de-France 0134338500 https://abbaye-de-maubuisson.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-valdoise.oxygeno.fr/produit_144.html »}] Depuis Paris par le train : Gare du Nord, Ligne H, direction « Pontoise » ou RER C, direction « Pontoise », arrêt gare de « Saint-Ouen l’Aumône ». Depuis Cergy-Pontoise en bus : lignes 1226, 1232, 1228, arrêt mairie de « Saint-Ouen l’Aumône » + 10min à pied, suivre la rue Guy-Sourcis. Par la route : Prendre l’A15, sortie Saint-Ouen l’Aumône. Parking gratuit.

Performance dansée « Matière Brute » avec la Cie Atmen Forme

©Nadine Roudil