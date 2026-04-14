Atelier dessin « Histoire d’encre » avec Mireille Roustit, Abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l’Aumône

Atelier dessin « Histoire d’encre » avec Mireille Roustit 6 et 7 juin Abbaye de Maubuisson Val-d’Oise

Dès 6 ans. Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Guidé par Mireille, laissez-vous surprendre par la magie de l’encre sur papier, sec ou humide. Deux à trois couleurs suffisent : l’eau prépare la surface, l’encre se diffuse librement et fait naître, sous les yeux, un paysage abstrait en mouvement. Peu à peu, apprenez à déceler ce qui se cache dans ces traces imprévisibles : silhouettes végétales, animales ou humanoïdes, que vous pourrez révéler et souligner par quelques ajouts au feutre ou à l’aquarelle.

Une expérience brève, ludique et poétique, où l’encre se répand comme une sève et invite petits et grands à laisser parler leur imagination.

Mireille Roustit, plasticienne met en lumière Hildegarde de Bingen, abbesse du XIIe siècle et les simples, plantes cultivées dans les abbayes. Elle travaille sur des projets de contes inventés et illustrés où le travail graphique et écrit s’harmonise.

Abbaye de Maubuisson Avenue Richard de Tour, 95310 Saint-Ouen-l’Aumône, France Saint-Ouen-l’Aumône 95310 Val-d’Oise Île-de-France 0134338500 https://abbaye-de-maubuisson.fr Depuis Paris par le train : Gare du Nord, Ligne H, direction « Pontoise » ou RER C, direction « Pontoise », arrêt gare de « Saint-Ouen l’Aumône ». Depuis Cergy-Pontoise en bus : lignes 1226, 1232, 1228, arrêt mairie de « Saint-Ouen l’Aumône » + 10min à pied, suivre la rue Guy-Sourcis. Par la route : Prendre l’A15, sortie Saint-Ouen l’Aumône. Parking gratuit.

Atelier dessin « Histoire d’encre » avec Mireille Roustit

©Mireille Roustit