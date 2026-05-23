Festival Un Temps pour Elles : LA VIE DE FANNY M. Abbaye de Maubuisson Saint-Ouen-l’Aumône
Festival Un Temps pour Elles : LA VIE DE FANNY M. Abbaye de Maubuisson Saint-Ouen-l’Aumône vendredi 5 juin 2026.
Loin des images figées, le spectacle fait entendre une voix : celle d’une musicienne au cœur de la vie artistique berlinoise du XIXᵉ siècle, pianiste virtuose, compositrice prolifique, longtemps empêchée de publier ses œuvres.
Entre récit, dessin et musique, La vie de Fanny M. fait surgir une trajectoire : celle d’une femme qui compose, doute, résiste, et affirme peu à peu sa place.
À partir du journal et de la correspondance de Fanny Mendelssohn, l’écrivaine Pauline Delabroy-Allard (Ça raconte Sarah, Qui sait) imagine un texte sensible et incarné, porté sur scène par la comédienne Marianne Denicourt (Hippocrate, Médecin de campagne).
Le vendredi 05 juin 2026
de 20h00 à 21h15
payant
TARIFS : de 5 à 20 €
OÙ ACHETER SES BILLETS ?
> En ligne : Billetterie en ligne
> Au guichet à l’entrée des concerts. Ouverture 1h avant les concerts.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-05T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T00:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-05T20:00:00+02:00_2026-06-05T21:15:00+02:00
Abbaye de Maubuisson Av. Richard de Tour 95310 Grange dîmièreSaint-Ouen-l’Aumône
https://festivaluntempspourelles.com +33753854458 festival@citedescompositrices.com
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