« Transmutations : flux d’une classe à Maubuisson » Samedi 23 mai 2026, 17h00 Abbaye de Maubuisson Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

A l’occasion de la nuit des musées, les élèves de 4ème du Collège Le parc de Saint Ouen l’Aumône sont invités à restituer leurs travaux selon les différentes formes qu’ils auront pris : cartel papier, cartel numérique, médiation orale ; cette restitution par les élèves donne voix à une diversité d’interprétations, toutes légitimes dans le cadre de la transmission culturelle et valorisant la multiplicité des regards portés sur les œuvres.

Abbaye de Maubuisson avenue richard de tour saint ouen l’aumone Saint-Ouen-l’Aumône 95310 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 33 85 00 https://abbaye-de-maubuisson.fr/ L’Abbaye de Maubuisson est une ancienne abbaye cistercienne fondée en 1234 par Blanche de Castille, qui accueille aujourd’hui un centre d’art contemporain. Au coeur d’un parc arboré dans le Val d’Oise, l’Abbaye de Maubuisson propose des expositions “in situ” mêlant patrimoine et création, où artistes et lieux dialoguent pour offrir une expérience singulière. Chaque oeuvre invite à réfléchir sur les liens entre histoire, art et environnement naturel. Au fil des visites, des ateliers, des rencontres, l’abbaye nous invite à élargir nos horizons et à changer nos perceptions… L’Abbaye de Maubuisson se trouve à 35 km au nord-ouest de Paris, au cœur de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.

Depuis Paris par le train :

Gare du Nord, Ligne H, direction « Pontoise » ou RER C, direction « Pontoise », arrêt gare de « Saint-Ouen l’Aumône »

Depuis Cergy-Pontoise en bus :

Bus 1226, 1232, 1228, arrêt mairie de « Saint-Ouen l’Aumône »

+ 10min à pied, suivre la rue Guy-Sourcis

Par la route :

Prendre l’A15, sortie Saint-Ouen l’Aumône

Le parking est gratuit

La classe, l’œuvre !

PORTRAIT Yosra Mojtahedi © Axel Fried