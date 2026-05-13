Visite « La classe, l’œuvre » avec les élèves de 4ème du collège Le Parc de Saint-Ouen l’Aumône Samedi 23 mai, 18h00 Abbaye de Maubuisson Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

A l’occasion de la nuit des musées, les élèves de 4ème du collège Le Parc de Saint-Ouen l’Aumône sont invités à restituer leurs travaux selon les différentes formes qu’ils auront pris : cartel papier, cartel numérique, visite guidée. Cette restitution par les élèves donne voix à une diversité d’interprétations et une multiplicité des regards portés sur les œuvres de l’artiste Yosra Mojtahedi.

Abbaye de Maubuisson Avenue Richard de Tour, 95310 Saint-Ouen-l’Aumône, France Saint-Ouen-l’Aumône 95310 Val-d’Oise Île-de-France 0134338500 https://abbaye-de-maubuisson.fr Fondée au XIIIe siècle par Blanche de Castille au cœur d’un parc arboré de 10 hectares, cette ancienne abbaye cistercienne, propriété du Département du Val d’Oise, est aujourd’hui un centre d’art contemporain où dialoguent patrimoine et création artistique. Les murs chargés d’histoire favorisent l’émergence d’œuvres inédites créées “in situ” en résonance avec l’esprit des lieux. Dans le cadre de la politique culturelle portée par le Département, l’Abbaye de Maubuisson affirme sa vocation : être un lieu de création et de rencontres artistiques. Chaque exposition naît d’un temps d’échange et parfois de résidence, où l’artiste s’immerge dans l’histoire et l’atmosphère du site pour imaginer des œuvres pensées pour cet écrin si singulier. Ces créations transforment la perception du patrimoine. Elles révèlent des détails insoupçonnés, racontent autrement l’espace et invitent le visiteur à une exploration sensible et intuitive. À travers elles, l’abbaye se redécouvre à chaque saison. Depuis Paris par le train : Gare du Nord, Ligne H, direction « Pontoise » ou RER C, direction « Pontoise », arrêt gare de « Saint-Ouen l’Aumône ». Depuis Cergy-Pontoise en bus : lignes 1226, 1232, 1228, arrêt mairie de « Saint-Ouen l’Aumône » + 10min à pied, suivre la rue Guy-Sourcis. Par la route : Prendre l’A15, sortie Saint-Ouen l’Aumône. Parking gratuit.

Présentation des créations des élèves de 4ème du collège Le Parc de Saint-Ouen l’Aumône

©J.M Rousvoal