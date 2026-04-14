Visite guidée « Histo-végétale du parc de Maubuisson », Abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l’Aumône

Visite guidée « Histo-végétale du parc de Maubuisson » 6 et 7 juin Abbaye de Maubuisson Val-d’Oise

Tout public. Gratuit dans le cadre de l’évènement Rendez-vous aux Jardins. Durée de la visite : 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Que peuvent bien avoir en commun une rangée de platanes, les vestiges d’une église abbatiale et une rose en pleine floraison ?

Au gré d’une déambulation dans le parc de Maubuisson, venez découvrir un pan de l’histoire monastique à travers ses paysages, jardins et végétaux, et laissez-vous guider par les différentes plantes, arbres et fleurs et leurs symboliques, rythmant aussi bien l’histoire de l’Abbaye de Maubuisson que nos imaginaires.

Abbaye de Maubuisson Avenue Richard de Tour, 95310 Saint-Ouen-l’Aumône, France Saint-Ouen-l’Aumône 95310 Val-d’Oise Île-de-France 0134338500 https://abbaye-de-maubuisson.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-valdoise.oxygeno.fr/produit_143.html »}] Depuis Paris par le train : Gare du Nord, Ligne H, direction « Pontoise » ou RER C, direction « Pontoise », arrêt gare de « Saint-Ouen l’Aumône ». Depuis Cergy-Pontoise en bus : lignes 1226, 1232, 1228, arrêt mairie de « Saint-Ouen l’Aumône » + 10min à pied, suivre la rue Guy-Sourcis. Par la route : Prendre l’A15, sortie Saint-Ouen l’Aumône. Parking gratuit.

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Abbaye de Maubuisson