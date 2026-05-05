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Le Carré Vert – Exposition, Jardin Le Carré vert, Saint-Ouen-l’Aumône

Le Carré Vert – Exposition, Jardin Le Carré vert, Saint-Ouen-l’Aumône

Le Carré Vert – Exposition, Jardin Le Carré vert, Saint-Ouen-l’Aumône samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin Le Carré vert

Adresse : 2B rue Armand Lecomte 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Ville : 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Département : Val-d'Oise

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Le Carré Vert – Exposition 6 et 7 juin Jardin Le Carré vert Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Exposition : Martine et Alain Chevrier, peintres de la Nature – Yolande Alexandre-Jago, dessins d’Ailleurs, Joseph Jago, Couples en photo

Jardin Le Carré vert 2B rue Armand Lecomte 95310 Saint-Ouen-l’Aumône Saint-Ouen-l’Aumône 95310 Val-d’Oise Île-de-France +33632238751 https://joseph-jago.blogspot.com/ Exposition dans un petit jardin de centre ville transports et parkings à proximité
Exposition

© Joseph jAGO

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