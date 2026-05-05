Performance live painting Street art et Musique Villeneuve-d’Ascq

Villeneuve-d’Ascq

Performance live painting Street art et Musique

79 rue Mangin Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:30:00

fin : 2026-05-23 22:10:00

Date(s) :

2026-05-23

**Pour la Nuit des Musées samedi 23 mai de 21h30 à 22h10, Freak the Fab rend hommage aux massacrés dans une performance accompagnée par les enseignants de l’école de musique et de danse Ivan-Renar.**

Pour la Nuit des Musées, le street artiste Freak the Fab dont une œuvre est présente dans l’exposition ASCQ44 réalise devant les spectateurs une œuvre hommage aux victimes du massacre d’Ascq.

Chant, piano, violon,… joués des enseignants de l’école de musique et de danse Ivan-Renar accompagneront la performance de l’artiste.

Le Mémorial Ascq 1944 est ouvert gratuitement pour la Nuit des Musées de 20h à 23h avec une expo, une visite guidée et une performance de light painting.

**Pour la Nuit des Musées samedi 23 mai de 21h30 à 22h10, Freak the Fab rend hommage aux massacrés dans une performance accompagnée par les enseignants de l’école de musique et de danse Ivan-Renar.**

Pour la Nuit des Musées, le street artiste Freak the Fab dont une œuvre est présente dans l’exposition ASCQ44 réalise devant les spectateurs une œuvre hommage aux victimes du massacre d’Ascq.

Chant, piano, violon,… joués des enseignants de l’école de musique et de danse Ivan-Renar accompagneront la performance de l’artiste.

Le Mémorial Ascq 1944 est ouvert gratuitement pour la Nuit des Musées de 20h à 23h avec une expo, une visite guidée et une performance de light painting. .

79 rue Mangin Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France +33 3 20 91 87 57

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English :

**For Nuit des Musées, Saturday May 23 from 9:30 pm to 10:10 pm, Freak the Fab pays tribute to the massacred in a performance accompanied by teachers from the Ivan-Renar School of Music and Dance

For the Nuit des Musées, street artist Freak the Fab, whose work is featured in the ASCQ44 exhibition, creates a tribute to the victims of the Ascq massacre.

Singing, piano, violin… played by teachers from the Ivan-Renar School of Music and Dance will accompany the artist?s performance.

The Ascq 1944 Memorial is open free of charge for the Nuit des Musées from 8pm to 11pm, with an exhibition, guided tour and light painting performance.

L’événement Performance live painting Street art et Musique Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-04-29 par Hauts-de-France Tourisme