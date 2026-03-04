Performance sonore et lumineuse !, Le Cyclop de Jean Tinguely, Milly-la-Forêt

Performance sonore et lumineuse ! Samedi 23 mai, 21h30 Le Cyclop de Jean Tinguely Essonne

Dans le cadre de la programmation artistique 2026 du Cyclop, découvrez la performance sonore lumineuse avec Nina Garcia, armée de sa guitare électrique, et vers laquelle convergent une lumière claquante pensée par Christophe Cardoen, un jeu de tap dance sur métal et miroirs d’Anna Gaïotti, un drum de batterie de Romain Simon, une ingéniosité son et lumière encadrée par Étienne Foyer, qui clôt cette traversée par un cri d’énergie brute. Ses sons saturés, improvisés, deviennent la métaphore d’une parole qui refuse le silence, d’un geste artistique qui se débat dans le bruit du monde.

Le Cyclop de Jean Tinguely Le Bois des Pauvres – 66 rue Pasteur 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne 01 64 98 95 18 http://www.lecyclop.com Le Cyclop est une œuvre d’art monumentale, en acier, haute de 22,50 mètres. Par sa démesure, il révèle l’utopie d’un chantier hors du commun, d’un rêve devenu réalité. Depuis 2012, des artistes en résidence conçoivent des œuvres axées sur la création en commun, la musique, les arts visuels et la relation à la nature. Parking à 5 min de marche du Cyclop.

Cnap ©Marc Domage