Performances autour de « The House of Dust », Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, Saint-Priest-en-Jarez

Performances autour de « The House of Dust » Samedi 23 mai, 19h00 Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

L’événement « L’Horizon d’une prairie » est l’occasion de réactiver The House of Dust sur le parvis du musée. Cette œuvre emblématique d’Alison Knowles devient un espace d’expérimentation pour la Nuit des musées. L’artiste Émilie Perotto (groupe de recherche Spacetelling – GRAD Esadse) donne voix à sa sculpture Cœur Chaud Bois d’Aquitaine avec des étudiants de l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne (Esadse), et les étudiants de l’École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne (ENSASE) interprètent des performances d’Alison Knowles.

Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole rue Fernand Léger 42006 Saint-Étienne Saint-Priest-en-Jarez 42270 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0477795252 http://mamc.saint-etienne.fr

L’événement « L’Horizon d’une prairie » est l’occasion de réactiver The House of Dust sur le parvis du musée. Cette œuvre emblématique d’Alison Knowles devient un espace d’expérimentation pour la des…

© Photo : Hubert Genouilhac