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Visites avec l’artiste Emmanuel Louisgrand, Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, Saint-Priest-en-Jarez

Visites avec l’artiste Emmanuel Louisgrand, Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, Saint-Priest-en-Jarez

Visites avec l’artiste Emmanuel Louisgrand, Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, Saint-Priest-en-Jarez samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole

Adresse : rue Fernand Léger 42006 Saint-Étienne

Ville : 42270 Saint-Priest-en-Jarez

Département : Métropole de Lyon

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Visites avec l’artiste Emmanuel Louisgrand Samedi 23 mai, 18h00, 18h30 Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Emmanuel Louisgrand vous accompagne au cœur de son installation « Parcelle 64, Jardin laboratoire » imaginée dans le cadre de l’événement « L’Horizon d’une prairie ».

Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole rue Fernand Léger 42006 Saint-Étienne Saint-Priest-en-Jarez 42270 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0477795252 http://mamc.saint-etienne.fr
Emmanuel Louisgrand vous accompagne au cœur de son installation « Parcelle 64, Jardin laboratoire » imaginée dans le cadre de l’événement « L’Horizon d’une prairie ».

© Photo : Laura Semente

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