Visites avec l’artiste Emmanuel Louisgrand, Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, Saint-Priest-en-Jarez
Visites avec l’artiste Emmanuel Louisgrand, Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, Saint-Priest-en-Jarez samedi 23 mai 2026.
Visites avec l’artiste Emmanuel Louisgrand Samedi 23 mai, 18h00, 18h30 Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Emmanuel Louisgrand vous accompagne au cœur de son installation « Parcelle 64, Jardin laboratoire » imaginée dans le cadre de l’événement « L’Horizon d’une prairie ».
Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole rue Fernand Léger 42006 Saint-Étienne Saint-Priest-en-Jarez 42270 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0477795252 http://mamc.saint-etienne.fr
Emmanuel Louisgrand vous accompagne au cœur de son installation « Parcelle 64, Jardin laboratoire » imaginée dans le cadre de l’événement « L’Horizon d’une prairie ».
© Photo : Laura Semente
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