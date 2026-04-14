Sur le Sentier des Crassiers, Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, Saint-Priest-en-Jarez

Sur le Sentier des Crassiers Samedi 23 mai, 15h30 Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

Thomas Goumarre, artiste, et Adriano Duarte, paysagiste-concepteur, ont dessiné ensemble le Sentier des Crassiers, un vaste parcours reliant les vestiges visibles de la période minière stéphanoise. Entre crassiers, jardins ouvriers et cités ouvrières, cette balade propose de développer des modes d’attention au paysage à travers les récits croisés d’habitants, artistes et chercheurs.

Parcours de 5km environ (boucle – retour au point de départ). Prévoir équipement de marche : chaussures adaptées, habits de pluie, eau.

Point de départ : Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole – Rue Fernand Léger, 42270 Saint-Priest-en-Jarez

Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole rue Fernand Léger 42006 Saint-Étienne Saint-Priest-en-Jarez 42270 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0477795252 http://mamc.saint-etienne.fr

Thomas Goumarre, artiste, et Adriano Duarte, paysagiste-concepteur, ont dessiné ensemble le Sentier des Crassiers, un vaste parcours reliant les vestiges visibles de la période minière stéphanoise. à…

© Photo : Thomas Goumarre