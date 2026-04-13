Perles à repasser, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles
Perles à repasser, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles samedi 23 mai 2026.
Perles à repasser Samedi 23 mai, 10h00 Ludo-médiathèque Gironde
Sur réservation à partir du 22 avril
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T11:30:00+02:00
10 jours sans écrans de loisirs. Télévisions, jeux vidéos, consoles, tablettes et smartphones, des milliers d’enfants et d’adolescents vont décider de se déconnecter des écrans de loisirs pour les remplacer par des activités de découverte et de rencontre.
Participe au défi sans écran et viens réaliser des personnages de la culture Geek (ou tout droit sortis de ton imagination) en perles à repasser !
Ludo-médiathèque 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]
Dans le cadre du Défi sans écran
@Ville de Saint-Médard-en-Jalles
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