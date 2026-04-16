Permanance de la conseillère numérique Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Permanance de la conseillère numérique

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20

L’accompagnement à la prise en main des outils numérique par la conseillère de Quimperlé Communauté est un service public de proximité, gratuit et sur rendez-vous.

La conseillère numérique est présente un mercredi par mois à la médiathèque lors de rendez-vous individuels.

Elle vous accompagne dans l’apprentissage du numérique au quotidien pour devenir autonome et vous guide dans vos démarches.

Ces rendez-vous sont gratuits et ouverts à tou·te·s.

Renseignements et prises de rendez-vous à l’accueil de la médiathèque ou au 02.98.96.22.53 .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53

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English : Permanance de la conseillère numérique

L’événement Permanance de la conseillère numérique Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS