Permanence d’écrivain public, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Permanence d’écrivain public 15 septembre – 29 décembre, les mardis Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T10:00:00+02:00 – 2026-09-15T17:00:00+02:00

Fin : 2026-12-29T10:00:00+01:00 – 2026-12-29T17:00:00+01:00

le mardis de 10h à 17h

Reprise le mardi 15 septembre.

Chaque mardi de 10h à 17h le pôle Actualité de la Médiathèque José Cabanis propose de vous aider avec une permanence d’écrivain public.

Sabah de l’association Pour écrire un mot, recevra les personnes qui souhaitent être accompagnées dans l’écriture de courriers, la constitution d’un dossier administratif, la rédaction d’un CV ou d’une lettre de motivation, par exemple.

Uniquement sur rendez-vous par téléphone au 07 81 20 29 16.

Un service, des mots et un moment partagé, venez !

1er étage – Salle Chut – Pôle Sciences

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 81 20 29 16 »}]

Pas toujours facile de rédiger ses courriers ou documents administratifs !