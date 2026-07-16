Permanence d’écrivain public, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
mardi 15 septembre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse
Informations pratiques
Permanence d’écrivain public 15 septembre – 29 décembre, les mardis Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T10:00:00+02:00 – 2026-09-15T17:00:00+02:00
Fin : 2026-12-29T10:00:00+01:00 – 2026-12-29T17:00:00+01:00
le mardis de 10h à 17h
Reprise le mardi 15 septembre.
Chaque mardi de 10h à 17h le pôle Actualité de la Médiathèque José Cabanis propose de vous aider avec une permanence d’écrivain public.
Sabah de l’association Pour écrire un mot, recevra les personnes qui souhaitent être accompagnées dans l’écriture de courriers, la constitution d’un dossier administratif, la rédaction d’un CV ou d’une lettre de motivation, par exemple.
Uniquement sur rendez-vous par téléphone au 07 81 20 29 16.
Un service, des mots et un moment partagé, venez !
1er étage – Salle Chut – Pôle Sciences
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 81 20 29 16 »}]
Pas toujours facile de rédiger ses courriers ou documents administratifs !
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- LE CHANT DE LA MER CINE SOUS LES ETOILES Impasse Abbé Salvat Toulouse 16 juillet 2026
- OPEN AIR TOULOUSE XXL AU DESSUS DU PÉRIPH Toulouse 17 juillet 2026
- P’tits Artistes 6-12 ans : Mémoire d’éléphant (création d’un jeu memory), Musée des Augustins, Toulouse 17 juillet 2026
- Stage : Le dessin comme espace d’exploration (séance 2/4), Musée des Augustins, Toulouse 17 juillet 2026
- Visite guidée « L’art roman, il y a 1000 ans déjà… », Musée des Augustins, Toulouse 17 juillet 2026