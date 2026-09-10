vendredi 18 septembre 2026 · Marché de Villejean - Rue de Bourgogne · Rennes

Informations pratiques

Permanence du dispositif « En voiture Nina et Simon.e.s » Marché de Villejean – Rue de Bourgogne Rennes Vendredi 18 septembre, 08h30 Ille-et-Vilaine

Permanence d’accès aux droits, égalité femmes-hommes etc

Permanence du dispositif « En voiture Nina et Simon.e.s »

Ecoute, informations, conseils sur touts les sujets en lien avec l’égalité entre les femmes et les hommes:

-Accès aux droits

-Vie affective et sexuelles

-Violences sexistes et sexuelles

-Etc

Accueil gratuit, sans rendez-vous et anonyme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-18T08:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-18T13:00:00.000+02:00

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Marché de Villejean – Rue de Bourgogne rue de Bourgogne 35000 Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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