Permanence du dispositif « En voiture Nina et Simon.e.s » Marché de Villejean – Rue de Bourgogne Rennes
vendredi 18 septembre 2026 · Marché de Villejean - Rue de Bourgogne · Rennes
Informations pratiques
Permanence du dispositif « En voiture Nina et Simon.e.s » Marché de Villejean – Rue de Bourgogne Rennes Vendredi 18 septembre, 08h30 Ille-et-Vilaine
Permanence d’accès aux droits, égalité femmes-hommes etc
Permanence du dispositif « En voiture Nina et Simon.e.s »
Ecoute, informations, conseils sur touts les sujets en lien avec l’égalité entre les femmes et les hommes:
-Accès aux droits
-Vie affective et sexuelles
-Violences sexistes et sexuelles
-Etc
Accueil gratuit, sans rendez-vous et anonyme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-18T08:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-18T13:00:00.000+02:00
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Marché de Villejean – Rue de Bourgogne rue de Bourgogne 35000 Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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