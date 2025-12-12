Permanence écrivain public Vie du citoyen Rennes 8 janvier – 11 juin 2026, certains jeudis Ille-et-Vilaine

Accueil permanence d’écrivain public

La Bibliothèque propose un accompagnement pour des démarches administratives et rédactionnelles dans le cadre d’une permanence d’écrivain public. L’aide proposé s’axe autour de la rédaction de mails, de CV, de lettre motivation, de courriers administratifs ou encore de la rédaction de projet de vie pour un dossier MDPH / démarches droits des étrangers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-08T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-06-11T18:00:00.000+02:00

1



Vie du citoyen Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine